В Новороссийске ищут 14-летнего мальчика, который ушел из дома два дня назад

Краснодарский край

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В Новороссийске следователи проводят проверку по факту исчезновения 14-летнего Андрея Вершинина

Об исчезновении ребенка 17 декабря сообщила его мать, с которой мальчик жил в квартире на улице Видова. Женщина рассказала, что собиралась отвезти сына в школу, но он сказал, что выйдет из дома пораньше и подождет ее около подъезда. Когда она вышла на улицу, сына у подъезда не было. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Мать пропавшего пояснила правоохранителям, что ее сын раньше уже уходил из дома.

Андрею Вершинину на вид 14-16 лет, плотного телосложения, у него темно-русые волосы и серо-голубые глаза. На мальчике была синяя вязаная шапка, синяя куртка и черные туфли. Он взял с собой сумку с теплыми вещами.

В поисках подростка участвуют полицейские, сотрудники МЧС и казаки, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Граждан, у которых есть любая информация о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам 8 (988) 344-89-13 или 102.

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