В Новороссийске без вести пропал 16-летний парень

Рано утром 17 февраля 16-летний Андрей Вершинин вместе с матерью вышел из дома на улице Видова в больницу. Однако на Анапском шоссе подросток скрылся из поля зрения матери и ушел в неизвестном направлении. Об этом женщина сообщила в полиции. С тех пор о местонахождении мальчика неизвестно.

На вид Вершинину 16-17 лет, рост 165-170 см, у него среднее телосложение. В момент исчезновения на подростке была темно-синяя куртка и черные кроссовки. При себе у мальчика был синий рюкзак.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю рассказали, что проводится проверка, устанавливается местонахождения подростка и обстоятельства произошедшего. Граждан, обладающих информацией о месте нахождения Андрея Вершинина, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8 (988) 364-63-33 или 02.