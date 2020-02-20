В Новороссийске без вести пропал 16-летний парень

Краснодарский край

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В Новороссийске следователи разыскивают 16-летнего Андрея Вершинина

Рано утром 17 февраля 16-летний Андрей Вершинин вместе с матерью вышел из дома на улице Видова в больницу. Однако на Анапском шоссе подросток скрылся из поля зрения матери и ушел в неизвестном направлении. Об этом женщина сообщила в полиции. С тех пор о местонахождении мальчика неизвестно.

На вид Вершинину 16-17 лет, рост 165-170 см, у него среднее телосложение. В момент исчезновения на подростке была темно-синяя куртка и черные кроссовки. При себе у мальчика был синий рюкзак.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю рассказали, что проводится проверка, устанавливается местонахождения подростка и обстоятельства произошедшего. Граждан, обладающих информацией о месте нахождения Андрея Вершинина, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8 (988) 364-63-33 или 02.

Напомним, мальчик уже пропадал в 2018 году при похожих обстоятельствах: он вышел из дома чуть раньше матери и ушел в неизвестном направлении.

Новороссийск Пропавшие без вести Розыск людей Следственный комитет

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