На Кубани произошло массовое ДТП с грузовиком. Есть жертвы

Краснодарский край

Распечатать

В Кореновском районе 24 февраля произошла автомобильная авария, в которой погиб один человек и один пострадал

ДТП случилось около 15:00 на трассе Кореновск — Тимашевск. По предварительным данным, 42-летний водитель машины MAN с полуприцепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилями «Газель» и Ford Focus, которые ехали друг за другом.

В результате ДТП на месте происшествия погиб 60-летний мужчина, управлявший «Газелью», а водитель большегруза получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. 34-летняя водитель иномарки не пострадала.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали о том, в поселке Ильском Северского района 21 февраля произошло ДТП, в котором грузовик протаранил аптеку.

ДТП Кореновский район смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Новый терминал краснодарского аэропорта будет трехэтажным
В Юбилейном микрорайоне Краснодара в мае начнут делать берегоукрепление для набережной к Тургеневскому мосту
Власти Кубани рассказали, что будет внутри стадиона «Динамо». Но когда его достроят — неизвестно
От Крымского моста до Краснодара собираются построить скоростную трассу стоимостью около 87 млрд рублей
В Сочи из-за аварии остались без питьевой воды 1,5 тыс. человек
Жителей Сочи предупредили о смерчах над морем

Лента новостей

Реклама на портале