На Кубани произошло массовое ДТП с грузовиком. Есть жертвы

В Кореновском районе 24 февраля произошла автомобильная авария, в которой погиб один человек и один пострадал

ДТП случилось около 15:00 на трассе Кореновск — Тимашевск. По предварительным данным, 42-летний водитель машины MAN с полуприцепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилями «Газель» и Ford Focus, которые ехали друг за другом.

В результате ДТП на месте происшествия погиб 60-летний мужчина, управлявший «Газелью», а водитель большегруза получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. 34-летняя водитель иномарки не пострадала.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.