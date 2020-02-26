Тело парня с пакетом на голове нашли в спортзале в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 25 февраля в спортзале в Юбилейном микрорайоне обнаружили мертвого мужчину

Источники портала Юга.ру рассказали, что около 18:00 один из посетителей спортзала закрылся в туалете. Позже его нашли мертвым, на голове молодого человека был пакет.

Другой источник рассказал порталу Юга.ру, что 26-летний парень был постоянным посетителем зала и всегда вел себя нормально. Вечером отец привез его на тренировку и остался в машине ждать возвращения сына. Во время тренировки молодой человек закрылся в туалетной комнате, а когда дверь выломали другие спортсмены, они нашли его тело с пакетом на голове, перевязанным поясом от халата. По словам источника, молодой человек вел дневник, в котором жаловался на недопонимание близких.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сказали журналисту портала Юга.ру, что уточнят информацию о смерти мужчины в краевом центре.

Напомним, в начале февраля в Анапе нашли мертвую семью из трех человек. Над отцом был купол из пищевой пленки со шлангом.

Краснодар Следственный комитет смерть

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