В Сочи ввели режим локальной ЧС на водоводе из-за оползней

В Адлерском районе Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации на водоводе для предотвращения возможных аварий

Локальный режим чрезвычайной ситуации ввели в районе улиц Белых Акаций и Медовой, где проходит водовод диаметром 800 мм. Это произошло из-за двух огромных оползней, образовавшихся в результате действий застройщика жилого комплекса «Курортный». По информации пресс-службы МУП «Водоканал», застройщик ссыпал грунт и строительный мусор в овраги, через которые проложен магистральный водовод.

«Вдоль улицы Белых Акаций движется еще один рукотворный оползень. Его длина около 400 метров, высота от 2 до 10 метров и ширина местами до 15 метров. И голова оползня в настоящий момент находится на расстоянии 30-35 метров от проложенного здесь же по дну оврага магистрального водовода», — сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

На предприятии считают, что введенный режим локальной чрезвычайной ситуации позволит оперативно провести геологические и инженерные изыскания, разработать проект и построить эстакады, благодаря которым водовод уберут с пути движения оползней.

В пресс-службе напомнили, что на данном участке с 2013 по 2018 годы из-за оползневых процессов произошло более 70 аварий, каждый раз надолго прекращалось водоснабжение северной части Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты и других поселков и микрорайонов Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в июле на разрушенном оползнем участке дороги в сочинском микрорайоне Мамайка ввели режим ЧС.