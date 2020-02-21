На Кубани грузовик проехал сквозь аптеку
В поселке Ильском 21 февраля произошло ДТП, в котором грузовик протаранил аптеку
Авария случилась в 7:00 на улице Мира. По предварительным данным, грузовой автомобиль КАМаз в прицепом проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Hyundai Elantra. От удара он изменил траекторию, наехал на ограждение, опору ЛЭП и врезался в аптеку, проехав через нее насквозь, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
В результате аварии никто не пострадал, аптека была еще закрыта.
Напомним, накануне в Крымском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в котором погибла женщина, ее дети пострадали.
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