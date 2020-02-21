На Кубани грузовик проехал сквозь аптеку

Авария случилась в 7:00 на улице Мира. По предварительным данным, грузовой автомобиль КАМаз в прицепом проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Hyundai Elantra. От удара он изменил траекторию, наехал на ограждение, опору ЛЭП и врезался в аптеку, проехав через нее насквозь, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В результате аварии никто не пострадал, аптека была еще закрыта.