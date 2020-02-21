На Кубани грузовик проехал сквозь аптеку

Краснодарский край

Распечатать

В поселке Ильском 21 февраля произошло ДТП, в котором грузовик протаранил аптеку

Авария случилась в 7:00 на улице Мира. По предварительным данным, грузовой автомобиль КАМаз в прицепом проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Hyundai Elantra. От удара он изменил траекторию, наехал на ограждение, опору ЛЭП и врезался в аптеку, проехав через нее насквозь, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В результате аварии никто не пострадал, аптека была еще закрыта.

Напомним, накануне в Крымском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в котором погибла женщина, ее дети пострадали.

ДТП Северский район

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре начали строить мемориал защитникам Пашковской переправы
Власти Сочи пообещали решить проблему трассы, которую затапливает во время дождей
В Адыгее в выходные пройдет автогонка по бездорожью «Февральские окна–2020»
На Кубани грузовик проехал сквозь аптеку
23 февраля на Кубани будет дождливым
В Ростове разрешили митинги около здания правительства, так как запрет не соответствовал Конституции

Лента новостей

Статьи

Достопримечательности Геленджика: Грозовые ворота, капище, дольмены, водопады и парк развлечений

Статьи

От студий до мюзик-холла

10 частных театров Краснодара

Устроивший ДТП пьяный полицейский отмечал повышение

В аварии погибла мать пятерых детей — подробности ЧП в Северском районе

Реклама на портале