МВД начнет искать преступников по татуировкам и походке по камерам
Министерство внутренних дел работает над созданием системы поиска преступников через городские камеры видеонаблюдения
По планам ведомства, искусственный интеллект будет узнавать человека по лицу, голосу, радужной оболочке глаза и татуировкам на открытых частях тела.
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Предположительно, она будет работать следующим образом: с места преступления собирают все следы, далее их загружают в действующую систему, которая выдает перечень предполагаемых лиц. Если в базе есть необходимые данные, то на камеры с распознаванием лиц подгружается фотография, а имеющиеся данные рассылаются по ответственным сотрудникам, пишет RT.
Называться это будет ФИСБУ — Федеральная информационная система биометрических учетов (ФИСБУ). Разрабатывают ее в рамках госпрограммы «Безопасный город» в Москве. Запустить систему хотят до конца 2021 года, пишет РБК.
Как писали Юга.ру, в 2020 году в российских колониях начнут проводить тренинги для несовершеннолетних преступников по написанию писем пострадавшим, чтобы показать их раскаяние и повысить шансы на УДО.
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