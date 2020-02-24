МВД начнет искать преступников по татуировкам и походке по камерам

По планам ведомства, искусственный интеллект будет узнавать человека по лицу, голосу, радужной оболочке глаза и татуировкам на открытых частях тела.

Предположительно, она будет работать следующим образом: с места преступления собирают все следы, далее их загружают в действующую систему, которая выдает перечень предполагаемых лиц. Если в базе есть необходимые данные, то на камеры с распознаванием лиц подгружается фотография, а имеющиеся данные рассылаются по ответственным сотрудникам, пишет RT.

Называться это будет ФИСБУ — Федеральная информационная система биометрических учетов (ФИСБУ). Разрабатывают ее в рамках госпрограммы «Безопасный город» в Москве. Запустить систему хотят до конца 2021 года, пишет РБК.