В России решили учить заключенных писать письма жертвам

В 2020 году в России несовершеннолетних преступников будут мотивировать писать письма пострадавшим, чтобы показать их раскаяние и повысить шансы на УДО

Со следующего года в колониях начнут проводить тренинги для несовершеннолетних преступников, которых сейчас в стране порядка 1,2 тыс. человек. Заключенным будут предлагать писать письма потерпевшим, чтобы компенсировать нанесенный жертве ущерб.

Такие письма будут характеризовать «активную позицию осужденного», они будут учитываться в характеристиках и поспособствуют шансам на УДО, рассказали 11 декабря «Известиям» в пресс-службе ФСИН.

Зампред Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева поддержала инициативу ФСИН. Правозащитница уверена, что наладить отношения заключенного с пострадавшим очень важно. Кроме того, по ее мнению, это будет хорошим средством психотерапии.

«В момент написания человек пытается осознавать сделанное, сделать для себя какие-то выводы, которые, если бы он не взял в руки ручку и бумагу, он мог бы не сделать», — пояснила «360» Меркачева.

Главное, по ее словам, чтобы подростки добровольно решили написать примирительное письмо, контролировать и заставлять их работники колоний не должны.

Как добавил кандидат медицинских наук, психиатр Евгений Фомин, ФСИН следует предварительно спрашивать жертв, готовы ли они получать такие письма.

«Не все люди могут простить и не за все готовы слышать слова извинений. Поэтому очень важно, чтобы сотрудники ФСИН спрашивали у родственников и пострадавших, готовы ли они получать письма с сожалением и раскаянием. Чтобы не было ретравматизации», — заключил психиатр.

Как писали Юга.ру, в феврале 2019 года во ФСИН России рассказали, за какие преступления чаще всего отбывают наказание подростки.