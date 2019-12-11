В России решили учить заключенных писать письма жертвам
В 2020 году в России несовершеннолетних преступников будут мотивировать писать письма пострадавшим, чтобы показать их раскаяние и повысить шансы на УДО
Со следующего года в колониях начнут проводить тренинги для несовершеннолетних преступников, которых сейчас в стране порядка 1,2 тыс. человек. Заключенным будут предлагать писать письма потерпевшим, чтобы компенсировать нанесенный жертве ущерб.
Такие письма будут характеризовать «активную позицию осужденного», они будут учитываться в характеристиках и поспособствуют шансам на УДО, рассказали 11 декабря «Известиям» в пресс-службе ФСИН.
Зампред Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева поддержала инициативу ФСИН. Правозащитница уверена, что наладить отношения заключенного с пострадавшим очень важно. Кроме того, по ее мнению, это будет хорошим средством психотерапии.
«В момент написания человек пытается осознавать сделанное, сделать для себя какие-то выводы, которые, если бы он не взял в руки ручку и бумагу, он мог бы не сделать», — пояснила «360» Меркачева.
Главное, по ее словам, чтобы подростки добровольно решили написать примирительное письмо, контролировать и заставлять их работники колоний не должны.
Как добавил кандидат медицинских наук, психиатр Евгений Фомин, ФСИН следует предварительно спрашивать жертв, готовы ли они получать такие письма.
«Не все люди могут простить и не за все готовы слышать слова извинений. Поэтому очень важно, чтобы сотрудники ФСИН спрашивали у родственников и пострадавших, готовы ли они получать письма с сожалением и раскаянием. Чтобы не было ретравматизации», — заключил психиатр.
Как писали Юга.ру, в феврале 2019 года во ФСИН России рассказали, за какие преступления чаще всего отбывают наказание подростки.
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