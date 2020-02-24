В Кабардино-Балкарии накажут врачей больницы, распивавших шампанское в рабочее время

Кабардино-Балкария

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В Кабардино-Балкарии проводят проверку после попавшего в сеть видео, где персонал детского отделения ЦРБ Терского района выпивает на работе

Автор видеоролика заходит в кабинет, где за столом с едой сидят доктора в то время, когда в коридоре приема ожидают родители с детьми. Это происходило в 11 часов. Женщина, которая не дождалась врача, утверждала, что врачи при этом распивали шампанское. Затем автор ролика пошла к заведующей педиатрическим отделением, которая в это время приобретала парфюмерную продукцию.

Минздрав Кабардино-Балкарии прокомментировал инцидент, заявив, что медперсонал больницы будет наказан.

«Произошедшее в Центральной районной больнице Терского района не останется без внимания. Сотрудники, позволившие себе распитие спиртных напитков в рабочее время, заведующая поликлиники, допустившая нарушение дисциплины, будут наказаны в соответствии с трудовым законодательством», — говорится в сообщении ведомства.

В минздраве добавили, что по итогам проверки учреждения «соответствующие выводы последуют и в отношении руководства ЦРБ», передает «360».

Дети Здравоохранение Медицина

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