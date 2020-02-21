23 февраля на Кубани будет дождливым

В Краснодарском крае 21, 22 и 23 февраля прогнозируют дождь и около 10 °С

По данным краевого гидрометцентра, в регионе в этот же день прогнозируются небольшие осадки в виде дождя, в горах с мокрым снегом. Утром возможен туман и гололед. Ветер 5-10 м/с, в отдельных районах порывы 11-14 м/с. Температура 3-8 °С, днем до 12 °С. В Анапе и Геленджике ветер усилится до 12-17 м/с, воздух прогреется до 7-12 °С.

22 и 23 февраля в некоторых районах прогнозируют дождь, в предгорье возможен снег. Ветер 9-14 м/с. Ночью температура будет опускаться до +3…-2 °С, в юго-восточных предгорьях до -4 °С. Днем столбики термометров окажутся на отметках 4-9 °С. На Черноморском побережье местами дождь, ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 °С, днем 6-11 °С.

Напомним, 21 февраля у Юга.ру вышел материал о достопримечательностях Геленджика.