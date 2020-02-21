В Ростове разрешили митинги около здания правительства, так как запрет не соответствовал Конституции
В Ростове депутаты Законодательного собрания области 20 февраля изменили закон, который запрещал проводить массовые мероприятия у здания областного правительства
Ранее областной закон запрещал проводить собрания, митинги и шествия в центре Ростова в границах от Газетного переулка до улицы Чехова по Суворова и Станиславского. Власти связывали это с тем, что общественные мероприятия могли помешать «бесперебойной работе» правительства Ростовской области и полпредства президента, здания которых находились в этом квартале.
Однако в ноябре 2019 года Конституционный суд признал не соответствующим Конституции РФ аналогичный запрет, которые установили в республике Коми.
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В связи с этим 20 февраля 2020 года на 16-м заседании Законодательного собрания депутаты внесли поправки в краевой закон «О некоторых вопросах, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Ростовской области» и сделали его соответствующим Конституции России. В документе уточнили, что проведение митингов запрещается только в том случае, если такое мероприятие может нести угрозу правам и свободам человека и гражданина.
«В том числе, если проведение подобных мероприятий может повлечь нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создать помехи движению пешеходов или транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям», — добавили на сайте правительства Ростовской области.
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