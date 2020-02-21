В Ростове разрешили митинги около здания правительства, так как запрет не соответствовал Конституции

Ранее областной закон запрещал проводить собрания, митинги и шествия в центре Ростова в границах от Газетного переулка до улицы Чехова по Суворова и Станиславского. Власти связывали это с тем, что общественные мероприятия могли помешать «бесперебойной работе» правительства Ростовской области и полпредства президента, здания которых находились в этом квартале.

Однако в ноябре 2019 года Конституционный суд признал не соответствующим Конституции РФ аналогичный запрет, которые установили в республике Коми.