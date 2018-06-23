Власти Ростова не согласовали митинг против пенсионной реформы и роста цен на бензин

Администрация Ростова-на-Дону отказали в проведении митинга против повышения пенсионного возраста и роста цен на топливо во время ЧМ

Активисты заявили датой проведения митинга 1 июля. Ростовские власти предложили перенести мероприятие на другую дату, так как в соответствии с указом президента с 25 мая по 25 июля введены усиленные меры безопасности в связи с мундиалем.

«Проведение заявленного вами публичного мероприятия на указанном в уведомлении месте, предложение альтернативного места для его проведения на указанную дату не представляется возможным», — процитировали ответ мэрии организаторы митинга — областное отделение КПРФ.

Организаторы планируют подать заявку на проведение митинга в другой день, передает «Интерфакс».