Жителя Туапсе приговорили к 12 годам колонии за убийство парня в массовой драке

Инцидент произошел 18 февраля 2018 года около караоке-клуба на Морском бульваре. Во время конфликта в компании молодых людей 25-летний парень ранил другого ножом в живот. После этого знакомые раненого повалили нападавшего, избили его ногами и выбили у него нож. После этого один из парней, пьяный 24-летний молодой человек, нанес ему множество ударов ножом. От полученных травм парень скончался в больнице.

Участники драки скрылись с места происшествия, спустя время 24-летний нападавший сам сдался полиции. В отношении него возбудили уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное группой лиц).

В ноябре 2019 года в Краснодарском краевом суде рассмотрели уголовное дело с участием присяжных заседателей. 17 февраля пресс-служба суда сообщила, что ему назначили 12 лет колонии строгого режима.