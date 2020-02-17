Жителя Туапсе приговорили к 12 годам колонии за убийство парня в массовой драке

Краснодарский край

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17 февраля Краснодарский краевой суд огласил наказание жителю Туапсе, который убил парня в уличной потасовке

Инцидент произошел 18 февраля 2018 года около караоке-клуба на Морском бульваре. Во время конфликта в компании молодых людей 25-летний парень ранил другого ножом в живот. После этого знакомые раненого повалили нападавшего, избили его ногами и выбили у него нож. После этого один из парней, пьяный 24-летний молодой человек, нанес ему множество ударов ножом. От полученных травм парень скончался в больнице.

Участники драки скрылись с места происшествия, спустя время 24-летний нападавший сам сдался полиции. В отношении него возбудили уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное группой лиц). 

В ноябре 2019 года в Краснодарском краевом суде рассмотрели уголовное дело с участием присяжных заседателей. 17 февраля пресс-служба суда сообщила, что ему назначили 12 лет колонии строгого режима.

Драки смерть Туапсинский район

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