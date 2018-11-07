Туапсинца будут судить за убийство во время массовой драки у караоке-клуба

Следственные органы завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Туапсе, обвиняемого в убийстве 25-летнего парня в ходе массовой драки

Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел 18 февраля около заведения на городской набережной.

По версии следствия, возле караоке-клуба на улице Морской Бульвар в компании молодых людей произошел конфликт, переросший в драку. Во время потасовки 25-летний парень ранил другого ножом в живот. После этого двое знакомых раненого избили нападавшего, выбили у него нож, и один из них — пьяный 24-летний молодой человек — нанес ему множество ударов ножом.

После участники конфликта скрылись с места происшествия. Раненого 25-летнего потерпевшего доставили в больницу, где он вскоре скончался.