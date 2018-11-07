Туапсинца будут судить за убийство во время массовой драки у караоке-клуба

Краснодарский край

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Следственные органы завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Туапсе, обвиняемого в убийстве 25-летнего парня в ходе массовой драки

Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел 18 февраля около заведения на городской набережной.

По версии следствия, возле караоке-клуба на улице Морской Бульвар в компании молодых людей произошел конфликт, переросший в драку. Во время потасовки 25-летний парень ранил другого ножом в живот. После этого двое знакомых раненого избили нападавшего, выбили у него нож, и один из них — пьяный 24-летний молодой человек — нанес ему множество ударов ножом.

После участники конфликта скрылись с места происшествия. Раненого 25-летнего потерпевшего доставили в больницу, где он вскоре скончался. 

В отношении 24-летнего парня возбудили уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное группой лиц). С утвержденным обвинительным заключением его направили в суд. 

Еще двое соучастников преступления скрылись от правоохранителей, уголовное дело против них выделено в отдельное производство, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следственный комитет Суд Туапсинский район Убийство
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