Туапсинца будут судить за убийство во время массовой драки у караоке-клуба
Следственные органы завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Туапсе, обвиняемого в убийстве 25-летнего парня в ходе массовой драки
Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел 18 февраля около заведения на городской набережной.
По версии следствия, возле караоке-клуба на улице Морской Бульвар в компании молодых людей произошел конфликт, переросший в драку. Во время потасовки 25-летний парень ранил другого ножом в живот. После этого двое знакомых раненого избили нападавшего, выбили у него нож, и один из них — пьяный 24-летний молодой человек — нанес ему множество ударов ножом.
После участники конфликта скрылись с места происшествия. Раненого 25-летнего потерпевшего доставили в больницу, где он вскоре скончался.
В отношении 24-летнего парня возбудили уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное группой лиц). С утвержденным обвинительным заключением его направили в суд.
Еще двое соучастников преступления скрылись от правоохранителей, уголовное дело против них выделено в отдельное производство, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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