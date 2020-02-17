В Новороссийске начнут бороться с уличными объявлениями китайским методом

Предполагается, что номера, напечатанные на объявлениях, внесут в общую базу нарушителей. Затем телефоны поставят на бесконечный автодозвон — это означает, что владельцам предстоит получать постоянные звонки от робота. Он будет оповещать о нарушении закона, установленного местной думой, о рекламных объявлениях.

В пресс-службе мэрии Новороссийска порталу Юга.ру 17 февраля сообщили, что этот метод не новый и изначально появился в Китае, отсюда и его название. Тем не менее, уточнили в администрации, он уже использовался в некоторых российских городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, и показал свою эффективность.