Пожилая женщина погибла при пожаре в своем доме в Туапсе

Краснодарский край

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В Туапсе 16 февраля произошел пожар в частном доме, из-за которого погибла местная жительница

Дом загорелся в переулке Гражданском. По предварительным данным, возгорание произошло в одной из комнат. Соседи, услышав запах гари, вызвали пожарных. Прибывшие на место спасатели локализовали огонь, после чего в помещении обнаружили тело 70-летней хозяйки дома. 

Следователи выясняют обстоятельства ЧП, точную причину и очаг возгорания. Проводится доследственная проверка.

Как писали Юга.ру, в селе Коноково Успенского района 14 февраля из-за сигареты загорелась постель в частном доме, хозяйка дома погибла.

Пожары смерть Туапсинский район

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