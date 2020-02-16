Пожилая женщина погибла при пожаре в своем доме в Туапсе
Краснодарский край Елена Лободина
В Туапсе 16 февраля произошел пожар в частном доме, из-за которого погибла местная жительница
Дом загорелся в переулке Гражданском. По предварительным данным, возгорание произошло в одной из комнат. Соседи, услышав запах гари, вызвали пожарных. Прибывшие на место спасатели локализовали огонь, после чего в помещении обнаружили тело 70-летней хозяйки дома.
Следователи выясняют обстоятельства ЧП, точную причину и очаг возгорания. Проводится доследственная проверка.
Как писали Юга.ру, в селе Коноково Успенского района 14 февраля из-за сигареты загорелась постель в частном доме, хозяйка дома погибла.