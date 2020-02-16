Пожилая женщина погибла при пожаре в своем доме в Туапсе

Дом загорелся в переулке Гражданском. По предварительным данным, возгорание произошло в одной из комнат. Соседи, услышав запах гари, вызвали пожарных. Прибывшие на место спасатели локализовали огонь, после чего в помещении обнаружили тело 70-летней хозяйки дома.

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