Устюгова лишили медали в Сочи, из-за чего Россия потеряет победу в Олимпиаде. Но будет апелляция

Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Согласно пресс-релизу IBU, Устюгов потеряет все медали и победы в период с 27 августа 2013 года и до конца сезона 2014 года.

Это значит также, что сборная России по биатлону автоматически теряет золото, добытое на Олимпиаде 2014 года в Сочи, где Устюгов бежал эстафету с Дмитрием Малышко, Алексеем Волковым и Антоном Шипулиным. Также это значит, что золото переходит к сборной Германии, серебро — австрийцам, а бронза будет передана мужской сборной Норвегии по биатлону. Таким образом, сборная России теряет общую победу на сочинской Олимпиаде. Об этом написал в своем Instagram комментатор Дмитрий Губерниев. «Никогда такого не было и вот опять! Биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг, наша четверка лишена эстафетной победы в Сочи! Россия потеряла первое место по итогам Зимних игр-2014! Весело веселье — тяжело похмелье!», — прокомментировал новость Губерниев.