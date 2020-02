Устюгова лишили медали в Сочи, из-за чего Россия потеряет победу в Олимпиаде. Но будет апелляция

View this post on Instagram

Никогда такого не было и вот опять !!!! Биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг , наша четвёрка лишена эстафетной победы в Сочи !!! Россия потеряла первое место по итогам зимних игр 2014 !!!!! Весело веселье - тяжело похмелье !!!!