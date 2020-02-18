«Акрон» предложил аграриям Краснодарского края новую линейку удобрений
Перед стартом весенних полевых работ компания «Акрон» представила аграриям Кубани полный спектр своей продукции
Семинар «Новые технологии для повышения урожайности» посетили представители более 60 крупных и средних агрохозяйств и НИИ края. Новая продуктовая линейка включает марки сложных удобрений NPKS 22:15:0:7 и NPKS 19:16:8:3, особенность которых в наличии серы в водорастворимой сульфатной форме. Это улучшает поглощение растениями фосфора и повышает товарные качества готового продукта.
Интерес вызвало и удобрение NPK 23:22:0 — в нем азот и фосфор содержатся в равных пропорциях, что важно при выращивании кукурузы. Полевые испытания новых марок проходили в 2018-2019 годах на базе ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко» и ООО «Кубрис» (агрохозяйство «Акрона» в Красноармейском районе Краснодарского края). Опыты позволили определить экономически оптимальный подбор для конкретных видов культур, что также является одним из ключевых факторов при выборе минеральных удобрений.
«Мы предлагаем аграриям ассортимент минудобрений, которые подходят для условий Краснодарского края. Марки NPKS 22:15:0:7 и NPK 23:22:0 оптимальны для выращивания сои и кукурузы — ключевых сельскохозкультур края», — подчеркнул гендиректор АО «Агронова-Краснодар» (входит в сбытовую сеть Группы «Акрон») Сергей Вавильченков.
В Краснодарском крае «Акрон» представлен производственно-складскими комплексами: «Агронова-Кубань» в Ленинградском районе и «Агронова-Краснодар» в Красноармейском. Они рассчитаны на хранение до 50 тыс. тонн продукции.