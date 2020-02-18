«Акрон» предложил аграриям Краснодарского края новую линейку удобрений

Партнерский Краснодарский край

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Перед стартом весенних полевых работ компания «Акрон» представила аграриям Кубани полный спектр своей продукции

Семинар «Новые технологии для повышения урожайности» посетили представители более 60 крупных и средних агрохозяйств и НИИ края. Новая продуктовая линейка включает марки сложных удобрений NPKS 22:15:0:7 и NPKS 19:16:8:3, особенность которых в наличии серы в водорастворимой сульфатной форме. Это улучшает поглощение растениями фосфора и повышает товарные качества готового продукта.

Интерес вызвало и удобрение NPK 23:22:0 — в нем азот и фосфор содержатся в равных пропорциях, что важно при выращивании кукурузы. Полевые испытания новых марок проходили в 2018-2019 годах на базе ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко» и ООО «Кубрис» (агрохозяйство «Акрона» в Красноармейском районе Краснодарского края). Опыты позволили определить экономически оптимальный подбор для конкретных видов культур, что также является одним из ключевых факторов при выборе минеральных удобрений.

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«Мы предлагаем аграриям ассортимент минудобрений, которые подходят для условий Краснодарского края. Марки NPKS 22:15:0:7 и NPK 23:22:0 оптимальны для выращивания сои и кукурузы — ключевых сельскохозкультур края», — подчеркнул гендиректор АО «Агронова-Краснодар» (входит в сбытовую сеть Группы «Акрон») Сергей Вавильченков.

В Краснодарском крае «Акрон» представлен производственно-складскими комплексами: «Агронова-Кубань» в Ленинградском районе и «Агронова-Краснодар» в Красноармейском. Они рассчитаны на хранение до 50 тыс. тонн продукции.

Сельское хозяйство

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