«Акрон» предложил аграриям Краснодарского края новую линейку удобрений

Семинар «Новые технологии для повышения урожайности» посетили представители более 60 крупных и средних агрохозяйств и НИИ края. Новая продуктовая линейка включает марки сложных удобрений NPKS 22:15:0:7 и NPKS 19:16:8:3, особенность которых в наличии серы в водорастворимой сульфатной форме. Это улучшает поглощение растениями фосфора и повышает товарные качества готового продукта.

Интерес вызвало и удобрение NPK 23:22:0 — в нем азот и фосфор содержатся в равных пропорциях, что важно при выращивании кукурузы. Полевые испытания новых марок проходили в 2018-2019 годах на базе ФГБНУ «Национальный центр зерна имени П. П. Лукьяненко» и ООО «Кубрис» (агрохозяйство «Акрона» в Красноармейском районе Краснодарского края). Опыты позволили определить экономически оптимальный подбор для конкретных видов культур, что также является одним из ключевых факторов при выборе минеральных удобрений.