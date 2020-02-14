В Краснодаре пройдет забег длиной 50 км

Краснодарский край

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В Краснодаре 23 февраля состоится ультрамарафон на 50 км

Более 1 тыс. участников легкоатлетического забега HardRun стартуют 23 февраля на Главной городской площади. Забег HardRun пройдет в краевой столице в четвертый раз, в его программе будет четыре дистанции: 5, 10, 25 и 50 км.

Главный организатор мероприятия Алексей Пшеничный рассказал, что Краснодар — единственный город на юге России, который проводит ультрамарафон с трассами в историческом центре.

Спортсмены традиционно стартуют от Главной городской площади, затем они побегут по улице Красной до фонтана у Законодательного собрания края и вернутся обратно. Длина одного круга — 5 км. Так, участникам самой длинной дистанции предстоит преодолеть десять кругов. Забеги начнутся:

  • в 8:00 старт забега на дистанции 5 км (лимит трассы — 1 час) и 50 км (лимит трассы — 6 часов);
  • в 9:15 старт забега на дистанции 10 км (лимит трассы — 1 час 30 минут);
  • в 10:50 старт забега на дистанции 25 км (лимит трассы — 3 часа);
  • в 13:30 старт детского забега.

Трассы закроются в 14:00. Все участники забега смогут узнать точное время прохождения дистанции — результат придет на мобильный телефон в формате СМС. Хронометраж будут фиксировать с помощью голландской системы MyLaps по встроенному чипу на номере участника, прикрепленному к одежде, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Краснодар Легкая атлетика Марафон

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