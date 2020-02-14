В охотхозяйствах Адыгеи посчитают всех зверей

Общая площадь охотничьих угодий республики составляет 454 тыс. га. Эту территорию обследуют в течение месяца специалистами управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Республики Адыгея и охотхозяйств. Для максимального охвата всей территории создали специальные группы.

Учет проводится по определенной методике. Для этого республиканские ученые выделили более ста прогоночных площадок, где отмечена наибольшая популяция зверей.

«Подобный учет диких зверей проводится ежегодно для мониторинга ситуации в животном мире региона, охотничьих ресурсов. Кроме того, исходя из численности того или иного вида животных, составляется и согласуется с федеральным центром объем лимита и квоты на изъятие охотничьих ресурсов из среды обитания», — рассказал порталу Юга.ру руководитель управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Адыгеи Азамат Туов.

За последнее время в республике наблюдается стабильный рост популяции основных видов диких животных. Сегодня в охотничьих угодьях Адыгеи обитает около 125 оленей, 140 медведей, 170 зубров, до 200 серн, 800 лисиц, 450 шакалов, более 6 тыс. зайцев, 1 тыс. куниц, почти 1,5 тыс. енотов.