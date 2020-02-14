Кубанские дайверы обследуют озера Эльбруса, где шли бои с немецкой дивизией «Эдельвейс»

Летом 2020 года дайверы Кубани будут искать военные артефакты в горных озерах Эльбруса

Экспедиция на неделю отправится в Карачаево-Черкесию, чтобы обследовать холодные горные озера в районе поселка Рожкао. Там дайверы хотят найти артефакты времен Великой Отечественной войны, когда в районе Эльбруса Советская армия сражалась с германской горно-стрелковой дивизией «Эдельвейс», сообщил ТАСС член краснодарского отделения Русского географического общества, руководитель Северо-Кавказского направления дайвинг-клуба «Черная акула» Эрнст Антонов.

По его словам, экспедиция планируется на конец июля-середину августа. Район поселка Рожкао ранее никто не исследовал, поэтому сейчас дайверы хотят изучить несколько озер в труднодоступной местности.

Напомним, операция «Эдельвейс» — кодовое название операции немецкого командования по захвату Кавказа, в частности нефтедобывающего района Грозного и Баку в ходе Великой Отечественной войны.