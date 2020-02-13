Краснодарец нашел в районе психбольницы тела мужчины и его 6-летнего сына

В Краснодаре выясняют обстоятельства гибели мужчины и его маленького сына

Тела 33-летнего мужчины и его 6-летнего сына с признаками насильственной смерти нашел утром 1 февраля местный житель. Это произошло недалеко от улицы 16-й Полевой участок, где находится психиатрическая больница № 7.

«По версии следствия, погибший совершил убийство своего малолетнего ребенка, после чего свел счеты с жизнью», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство), обстоятельства произошедшего и мотивы преступления выясняются. Также следователи намерены изучить условия жизни и воспитания ребенка в семье.

Как писали Юга.ру, в начале февраля в частном доме в Анапе нашли мертвую семью. Тела матери и сына были укрыты одеялами с головой, а над головой отца был купол из пищевой пленки, рядом лежал шланг.