В Адыгее устроят благотворительный праздник для детей, больных раком

Адыгея

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В Майкопе в марте проведут праздник для семей с детьми, больными раком

Накануне, 12 февраля, в столице Адыгеи провели благотворительную ярмарку, посвященную Международному дню детей, больных раком, который ежегодно отмечают 15 февраля.

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Организаторами ярмарки стали студенты и преподаватели Майкопского медицинского колледжа, а также специалисты Центра медпрофилактики. Участники выставили на продажу продукцию, сделанную своими руками. Все вырученные средства от мероприятия адресно направят в семьи, где есть дети, больные раком.

Кроме того, 15 февраля для детей должен был пройти благотворительный праздник, однако из-за угрозы распространения ОРВИ его перенесли, рассказали порталу Юга.ру в Адыгейском республиканском клиническом онкологическом диспансере.

Мероприятие «Доброе сердце Адыгейского республиканского клинического онкологического диспансера» проведут 15 марта. На праздник, который пройдет в ресторанном комплексе «Юг», пригласят онкобольных детей и их родителей. Для них организуют сладкий стол, шоу-программу с конкурсами и подарками. Также детей сводят в музей и проведут экскурсию по городу.

Всего на учете минздрава Адыгеи состоят 47 детей с онкологией. При этом есть случаи выздоровления, отметили в ведомстве 13 февраля.

Дети Здравоохранение Майкоп Медицина Министерство здравоохранения РФ

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