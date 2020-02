На Кубани машина насмерть сбила 81-летнего мужчину

View this post on Instagram

12 февраля 2020 года в 18 часов 00 минут в городе Армавире по ул. Володарского, напротив д.2 водитель автомобиля Ауди 100 допустил наезд на пешехода, 1938 года рождения, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. Уважаемые пешеходы. Напоминаем Вам, что дорогу необходимо переходить только по пешеходным переходами. Берегите себя.