На Кубани машина насмерть сбила 81-летнего мужчину
В Армавире вечером 12 февраля произошло ДТП, в котором погиб пенсионер
Происшествие случилось в 18:00 на улице Володарского напротив дома № 2. Водитель Audi сбил 81-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Известно, что пешеходный переход находился в зоне видимости.
От полученных травм пешеход скончался на месте, сообщили 13 февраля в инстаграме ОГИБДД Армавира.
Накануне Юга.ру писали о том, что в Краснодаре ищут водителя, который сбил шестилетнего ребенка. ДТП произошло 10 февраля, водитель скрылся с места происшетсвия.
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12 февраля 2020 года в 18 часов 00 минут в городе Армавире по ул. Володарского, напротив д.2 водитель автомобиля Ауди 100 допустил наезд на пешехода, 1938 года рождения, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. Уважаемые пешеходы. Напоминаем Вам, что дорогу необходимо переходить только по пешеходным переходами. Берегите себя.
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