На Кубани машина насмерть сбила 81-летнего мужчину

В Армавире вечером 12 февраля произошло ДТП, в котором погиб пенсионер

Происшествие случилось в 18:00 на улице Володарского напротив дома № 2. Водитель Audi сбил 81-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Известно, что пешеходный переход находился в зоне видимости.

От полученных травм пешеход скончался на месте, сообщили 13 февраля в инстаграме ОГИБДД Армавира.

Накануне Юга.ру писали о том, что в Краснодаре ищут водителя, который сбил шестилетнего ребенка. ДТП произошло 10 февраля, водитель скрылся с места происшетсвия.