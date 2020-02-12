Казачье этно-шоу «Здорово были» начало кастинг участников. Обещают виртуальные состязания по рубке шашкой и интерактивные испытания

В городах Ставропольского края пройдет тур казачьего этно-шоу «Здорово были», для участия в котором отберут 15 молодых людей

«Здорово были» — проект казаков Ставрополя и Михайловска, получивший грант на молодежном форуме «Машук-2019». Он направлен на популяризацию казачьих ценностей и традиций среди молодого поколения посредством использования современных технологий виртуальной реальности.

В марте казаки отправятся в тур по пяти городам Ставрополья, в течение которого 15 молодых людей (по три человека в каждом городе) станут участниками казачьего шоу. С помощью очков виртуальной реальности они будут проходить интерактивные испытания, в которых им нужно будет решать задачи и ребусы, используя знания о казачьей культуре, истории и обычаях. Также авторы этно-шоу обещают виртуальные состязания по рубке шашкой.

В каждом из пяти туров по набранным очкам определится победитель. Среди планируемых городов тура — Ставрополь, Михайловск и три города КМВ.

Сейчас стартовал приема заявок на участие в этно-шоу, желающие должны заполнить анкету, рассказали в комитете Ставропольского края по делам национальностей и казачества.