Казачье этно-шоу «Здорово были» начало кастинг участников. Обещают виртуальные состязания по рубке шашкой и интерактивные испытания

Ставропольский край, Вся Россия

Распечатать

В городах Ставропольского края пройдет тур казачьего этно-шоу «Здорово были», для участия в котором отберут 15 молодых людей

«Здорово были» — проект казаков Ставрополя и Михайловска, получивший грант на молодежном форуме «Машук-2019». Он направлен на популяризацию казачьих ценностей и традиций среди молодого поколения посредством использования современных технологий виртуальной реальности. 

В марте казаки отправятся в тур по пяти городам Ставрополья, в течение которого 15 молодых людей (по три человека в каждом городе) станут участниками казачьего шоу. С помощью очков виртуальной реальности они будут проходить интерактивные испытания, в которых им нужно будет решать задачи и ребусы, используя знания о казачьей культуре, истории и обычаях. Также авторы этно-шоу обещают виртуальные состязания по рубке шашкой. 

В каждом из пяти туров по набранным очкам определится победитель. Среди планируемых городов тура — Ставрополь, Михайловск и три города КМВ. 

Сейчас стартовал приема заявок на участие в этно-шоу, желающие должны заполнить анкету, рассказали в комитете Ставропольского края по делам национальностей и казачества.

Казачество Конкурсы Молодежная политика

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Казачье этно-шоу «Здорово были» начало кастинг участников. Обещают виртуальные состязания по рубке шашкой и интерактивные испытания
Двух вице-губернаторов хотят привлечь к финансовой ответственности по долгам ФК «Кубань»
В Краснодаре ищут водителя, который сбил 6-летнего ребенка и скрылся
В Крыму детям-сиротам выдали квартиры без отопления и газа. Дело завели против одного чиновника
Жители Кубани смогут обследоваться в онкодиспансерах без направления и предварительной записи
В Сочи собираются построить центр спасения дельфинов. Идет сбор средств

Лента новостей

Статьи

Оккупация Краснодара в годы войны

Правда и мифы о черных страницах истории города

Статьи

Белореченск — не помойка

Что происходит на мусорном полигоне и чем недовольны жители. Репортаж Юга.ру

В Краснодаре в 2020 году планируют купить 29 новых трамваев

Реклама на портале