Эксперты считают, что опыт России в борьбе с гололедом уникален

Специалисты 12 февраля рассказали, что ни в одной стране мира не борются с гололедом так, как это делают в России

Так, для каждого города проводится анализ климатических и инфраструктурных условий, учитывается состояние экологии, уровень засоления почв, и только после этого подпирается индивидуальный «рецепт антигололедных материалов».

Специалисты Российской национальной ассоциации зимнего содержания дорог рассказали RT , что в стране применяются уникальные методики по борьбе с гололедом.

«Это состав, из которого должно состоять средство, чтобы оно и работало при нужных температурах, и на окружающую среду влияло меньше. Оно может представлять из себя смесь нескольких видов солей, которые будут дополнять друг друга для лучшего эффекта», — объяснили эксперты.

По их словам, такого индивидуального подхода нет нигде в мире. Кроме того, специалисты подбирают такую технологию уборки дорог зимой, которая не сильно отражается на бюджете города.