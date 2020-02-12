Эксперты считают, что опыт России в борьбе с гололедом уникален
Специалисты 12 февраля рассказали, что ни в одной стране мира не борются с гололедом так, как это делают в России
Специалисты Российской национальной ассоциации зимнего содержания дорог рассказали RT, что в стране применяются уникальные методики по борьбе с гололедом.
Так, для каждого города проводится анализ климатических и инфраструктурных условий, учитывается состояние экологии, уровень засоления почв, и только после этого подпирается индивидуальный «рецепт антигололедных материалов».
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«Это состав, из которого должно состоять средство, чтобы оно и работало при нужных температурах, и на окружающую среду влияло меньше. Оно может представлять из себя смесь нескольких видов солей, которые будут дополнять друг друга для лучшего эффекта», — объяснили эксперты.
По их словам, такого индивидуального подхода нет нигде в мире. Кроме того, специалисты подбирают такую технологию уборки дорог зимой, которая не сильно отражается на бюджете города.
«Такой подход позволяет городам четче планировать свой бюджет на зимний период, рассчитывать необходимое количество техники, эффективней и быстрее убирать, а главное — снижать число аварий на дорогах зимой», — заключили дорожники.
Юга.ру писали, что в начале февраля температура в Краснодаре понизилась до -9 °С, и ночью спецтехника обработала дороги от гололеда. Подъездные дороги, все мосты и путепроводы, магистральные и второстепенные улицы, а также дороги в пригороде обрабатывали специальными реагентами.
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