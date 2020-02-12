Эксперты считают, что опыт России в борьбе с гололедом уникален

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Специалисты 12 февраля рассказали, что ни в одной стране мира не борются с гололедом так, как это делают в России

Специалисты Российской национальной ассоциации зимнего содержания дорог рассказали RT, что в стране применяются уникальные методики по борьбе с гололедом.

Так, для каждого города проводится анализ климатических и инфраструктурных условий, учитывается состояние экологии, уровень засоления почв, и только после этого подпирается индивидуальный «рецепт антигололедных материалов».

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«Это состав, из которого должно состоять средство, чтобы оно и работало при нужных температурах, и на окружающую среду влияло меньше. Оно может представлять из себя смесь нескольких видов солей, которые будут дополнять друг друга для лучшего эффекта», — объяснили эксперты.

По их словам, такого индивидуального подхода нет нигде в мире. Кроме того, специалисты подбирают такую технологию уборки дорог зимой, которая не сильно отражается на бюджете города.

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«Такой подход позволяет городам четче планировать свой бюджет на зимний период, рассчитывать необходимое количество техники, эффективней и быстрее убирать, а главное — снижать число аварий на дорогах зимой», — заключили дорожники.

Юга.ру писали, что в начале февраля температура в Краснодаре понизилась до -9 °С, и ночью спецтехника обработала дороги от гололеда. Подъездные дороги, все мосты и путепроводы, магистральные и второстепенные улицы, а также дороги в пригороде обрабатывали специальными реагентами.

Автомобили Дороги Погода Транспорт

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