Дороги Краснодара обработали от гололеда из-за понижения температуры до -9 °С

В Краснодаре в ночь на 8 февраля спецтехника обработала дороги от гололеда

С 22:00 прошлого дня спецтехника дежурила на дорогах краевого центра из-за мокрого снега и понижения температуры воздуха. Подъездные дороги, все мосты и путепроводы, магистральные и второстепенные улицы, а также дороги в пригороде обрабатывали специальными реагентами. Всего в городе работали 36 машин.

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара, ночью температура воздуха опустилась до -9 °С. Техника продолжает дежурить на улицах города, при необходимости ее количество увеличат. Специалисты мониторят ситуацию круглосуточно, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, синоптики рассказали, что в выходные на Кубани ожидается мороз до -20 °С, снег и ветер до 25 м/с.