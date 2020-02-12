На Кубани три человека пострадали в лобовом ДТП

Краснодарский край

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В Абинском районе 11 февраля произошло ДТП, в котором пострадали трое

Авария случилась около 9:00. По предварительным данным, автомобиль Ford Focus с 25-летним парнем за рулем занесло на встречную полосу, где он врезался в машину Lexus LS под управлением 32-летнего мужчины.

В результате аварии травмы получили пассажирки Ford и женщина из второй иномарки. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в тот же день в тоннеле Сочи случилось ДТП, в котором погиб один человек.

Абинский район ДТП

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