В тоннеле Сочи произошла авария с участием четырех машин, есть погибший

Краснодарский край

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В тоннеле Сочи поздно вечером 11 февраля случилось ДТП, в котором погиб один человек

ДТП случилось в 22:50 в тоннеле № 4 на дороге А148. Судя по фотографиям пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье», на участке столкнулись Lexus и грузовик уборочной службы. В результате аварии погиб один человек.

В происшествии также получили повреждения две машины дорожных служб, которые стояли на закрытой для движения полосе. Известно, что в момент ДТП часть дороги была закрыта для проезда из-за планового ремонта.

В 2:00 на участке возобновили движение, сообщили 12 февраля в пресс-службе компании.

Напомним, вечером 10 февраля в Туапсинском районе мужчина попал под три машины, после чего погиб.

Аварии ГИБДД ДТП Сочи

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