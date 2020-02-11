В море под Махачкалой произошло землетрясение

Дагестан, Вся Россия

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11 февраля в акватории Каспийского моря у берегов Дагестана зафиксировали подземные толчки

По данным Единой геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 16:24 на глубине 10 км.

Эпицентр находился в 30 км от Махачкалы, недалеко от села Манаскент Карабудахкентского района, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Информации о сейсмособытии от ГУ МЧС по Дагестану не поступало.

Землетрясения Махачкала

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