В море под Махачкалой произошло землетрясение

Эпицентр находился в 30 км от Махачкалы, недалеко от села Манаскент Карабудахкентского района, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

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