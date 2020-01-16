Мужчина погиб под колесами поезда в Сочи

Это произошло на перегоне Лоо — Дагомыс. Машинист заметил перебегающего через пути человека, подал звуковой сигнал и начал экстренно тормозить, однако столкновения избежать не удалось.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Сочинского линейного управления МВД России на транспорте. Личность погибшего уже установили, им оказался 45-летний уроженец Ставропольского края. Выясняются обстоятельства произошедшего, сообщили 16 января порталу Юга.ру в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре пассажирский поезд «Ласточка» вечером 4 января насмерть сбил мужчину.