Мужчина погиб под колесами поезда в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи вечером 15 января пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

Это произошло на перегоне Лоо — Дагомыс. Машинист заметил перебегающего через пути человека, подал звуковой сигнал и начал экстренно тормозить, однако столкновения избежать не удалось.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Сочинского линейного управления МВД России на транспорте. Личность погибшего уже установили, им оказался 45-летний уроженец Ставропольского края. Выясняются обстоятельства произошедшего, сообщили 16 января порталу Юга.ру в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре пассажирский поезд «Ласточка» вечером 4 января насмерть сбил мужчину.

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