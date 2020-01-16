Мужчина погиб под колесами поезда в Сочи
В Сочи вечером 15 января пассажирский поезд насмерть сбил мужчину
Это произошло на перегоне Лоо — Дагомыс. Машинист заметил перебегающего через пути человека, подал звуковой сигнал и начал экстренно тормозить, однако столкновения избежать не удалось.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Сочинского линейного управления МВД России на транспорте. Личность погибшего уже установили, им оказался 45-летний уроженец Ставропольского края. Выясняются обстоятельства произошедшего, сообщили 16 января порталу Юга.ру в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре пассажирский поезд «Ласточка» вечером 4 января насмерть сбил мужчину.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.