Мужчина погиб при пожаре в центре Краснодара

В Краснодаре при пожаре в доме в ночь на 10 февраля погиб мужчина

По предварительным данным, ночью случился пожар на мансардном этаже в доме на улице Чкалова. Соседи увидели возгорание и вызвали спасателей. Когда огонь потушили, внутри нашли тело 43-летнего хозяина дома.

Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства, причина и очаг возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.