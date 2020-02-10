Мужчина погиб при пожаре в центре Краснодара

Краснодарский край

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В Краснодаре при пожаре в доме в ночь на 10 февраля погиб мужчина

По предварительным данным, ночью случился пожар на мансардном этаже в доме на улице Чкалова. Соседи увидели возгорание и вызвали спасателей. Когда огонь потушили, внутри нашли тело 43-летнего хозяина дома.

Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства, причина и очаг возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 8 февраля в Сочи произошел пожар в жилом доме на площади 150 кв. метров, спасатели эвакуировали из него трех человек. Кроме того, накануне женщина погибла в горящем доме на курорте.

Краснодар МЧС Пожары Следственный комитет смерть

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