На территории военного училища в Краснодаре нашли авиабомбу

Как писали Юга.ру, летом в Сочи боеприпас времен войны нашли прямо на пляже возле одного из санаториев. Боеприпас перевезли в специальном контейнере в песчаный карьер, где взорвали.

Район оцепила полиция, военнослужащих и персонал вуза эвакуировали на безопасное расстояние. Для извлечения бомбы и ее транспортировки задействовали группа разминирования, передает РИА «Новости» .

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