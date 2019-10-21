На территории военного училища в Краснодаре нашли авиабомбу
Во время работ на теплотрассе на территории Краснодарского высшего военного училища имени генерала Штеменко нашли авиационную бомбу
Работы на теплотрассе проводились 21 октября. Рабочие обнаружили предмет, который оказался авиабомбой времен Великой Отечественной войны.
Район оцепила полиция, военнослужащих и персонал вуза эвакуировали на безопасное расстояние. Для извлечения бомбы и ее транспортировки задействовали группа разминирования, передает РИА «Новости».
Как писали Юга.ру, летом в Сочи боеприпас времен войны нашли прямо на пляже возле одного из санаториев. Боеприпас перевезли в специальном контейнере в песчаный карьер, где взорвали.
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