Кубань хочет субсидировать авиаперевозки в Анапу и Геленджик в межсезонье для большей доступности билетов
Власти Краснодарского края ведут переговоры о субсидировании авиаперевозкок в курортные города в осеннее и весеннее время
Об этом 6 февраля сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, первые договоренности уже есть о маршруте Санкт — Петербург-Геленджик. Проект планируется запустить в октябре.
«Сейчас ценообразование складывается таким образом, что цены на курортах в межсезонье низкие, но не все могут позволить себе купить билеты на самолет. Благодаря финансированию со стороны федерации и регионов туристы смогут купить билеты по сниженному тарифу», — отметил Кондратьев.
Глава региона уточнил, что точные объемы бюджетного финансирования, которое необходимо направить на субсидирование перелетов, станут понятны после того, как необходимые данные предоставят представители курортного бизнеса. От них власти региона ждут информацию по загрузке отелей и количеству туристов, которое те смогут обеспечить.
Власти края рассчитывают, что это простимулирует отрасль и позволит загрузить курорты края в низкий сезон, сообщили в пресс-службе администрации региона.
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