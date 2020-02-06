Кубань хочет субсидировать авиаперевозки в Анапу и Геленджик в межсезонье для большей доступности билетов

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Власти Краснодарского края ведут переговоры о субсидировании авиаперевозкок в курортные города в осеннее и весеннее время

Об этом 6 февраля сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, первые договоренности уже есть о маршруте Санкт — Петербург-Геленджик. Проект планируется запустить в октябре.

«Сейчас ценообразование складывается таким образом, что цены на курортах в межсезонье низкие, но не все могут позволить себе купить билеты на самолет. Благодаря финансированию со стороны федерации и регионов туристы смогут купить билеты по сниженному тарифу», — отметил Кондратьев.

Читайте также:

Глава региона уточнил, что точные объемы бюджетного финансирования, которое необходимо направить на субсидирование перелетов, станут понятны после того, как необходимые данные предоставят представители курортного бизнеса. От них власти региона ждут информацию по загрузке отелей и количеству туристов, которое те смогут обеспечить.

Власти края рассчитывают, что это простимулирует отрасль и позволит загрузить курорты края в низкий сезон, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Авиация Анапа Вениамин Кондратьев Геленджик Курорты и туризм

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Кубань хочет субсидировать авиаперевозки в Анапу и Геленджик в межсезонье для большей доступности билетов
В Крыму по просьбе властей проходят молебны о дожде
Участникам инвестфорума в Сочи, который перенесли из-за коронавируса, компенсируют расходы
Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным, которые назвал «моментом истины»
В больнице Минеральных Вод умерла школьница
В Краснодаре объявили экстренное предупреждение по непогоде в конце недели

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале