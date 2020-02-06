Кубань хочет субсидировать авиаперевозки в Анапу и Геленджик в межсезонье для большей доступности билетов

Власти Краснодарского края ведут переговоры о субсидировании авиаперевозкок в курортные города в осеннее и весеннее время

Об этом 6 февраля сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, первые договоренности уже есть о маршруте Санкт — Петербург-Геленджик. Проект планируется запустить в октябре.

«Сейчас ценообразование складывается таким образом, что цены на курортах в межсезонье низкие, но не все могут позволить себе купить билеты на самолет. Благодаря финансированию со стороны федерации и регионов туристы смогут купить билеты по сниженному тарифу», — отметил Кондратьев.