Кубанские здравницы вошли в топ самых популярных курортов в России

Лечебные курорты Кубани и Ставропольского края стали самыми популярными в России в 2019 году

В прошлом году в российских здравницах отдохнули 6,4 млн человек, из них 1,5 млн — дети, сообщил RT со ссылкой на НИИ реабилитации и курортологии.

Также в НИИ отметили, что санатории перестали быть просто местом отдыха и лечения. На сегодняшний день это многофункциональные оздоровительные центры, которые посещают множество гостей.