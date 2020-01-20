Кубанские здравницы вошли в топ самых популярных курортов в России
Лечебные курорты Кубани и Ставропольского края стали самыми популярными в России в 2019 году
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В прошлом году в российских здравницах отдохнули 6,4 млн человек, из них 1,5 млн — дети, сообщил RT со ссылкой на НИИ реабилитации и курортологии.
Также в НИИ отметили, что санатории перестали быть просто местом отдыха и лечения. На сегодняшний день это многофункциональные оздоровительные центры, которые посещают множество гостей.
На Кубани туристы предпочитают лечиться в Анапе, Сочи, Горячем Ключе, Ейске, а также в Туапсе и Геленджике, рассказали эксперты.
В Ставропольском крае пользуются популярностью курорты в Железноводске, Кисловодске, Пятигорске, также отдыхающие предпочитают Кавказские Минеральные Воды.
Кроме того, сотрудники института сообщили, что многие туристы выбирают крымские лечебные курорты — Евпаторию, Феодосию, Саки, Южный берерг Крыма и Крымское приморье.
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