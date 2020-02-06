В Адыгее экс-директора управляющей компании обвинили в хищении 3,5 млн рублей у жильцов

Адыгея

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В Адыгее бывшего директора ООО «УК Чкаловский» будут судить за махинации с коммунальными платежами жильцов на 3,5 млн рублей

Бывший директор управляющей компании ООО «УК Чкаловский» предстанет перед судом за причинение вреда ресурсоснабжающим организациям на сумму более 3,5 млн рублей. Его обвинили по ч. 1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) за махинации с деньгами людей, которые перечисляли средства за жилищно-коммунальные услуги. Преступление было совершено с июля 2017 года по декабрь 2018 года.

В этот период директор управляющей компании перечислял в ресурсоснабжающие организации за отопление и горячее водоснабжение только часть денежных средств, поступающих от населения.

«Оставшимися средствами он распорядился по своему усмотрению. В результате указанных действий ресурсоснабжающим организациям причинен ущерб на сумму свыше 3,5 млн рублей», — отметили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Майкопский городской суд Республики Адыгея.

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