На Ставрополье ищут пропавшую 14-летнюю девочку
Розыск без вести пропавшей 14-летней Ангелины Наумовой ведется в Ставропольском крае
Девочка пропала в Ставрополе днем 5 февраля. Она была одета в черную куртку и черные лосины.
Рост пропавшей — 160-165 см, телосложение среднее, волосы темно-русые. Из особых примет — шрамы на руках, сообщили в СКР по Ставропольскому краю.
Тех, кому что-либо известно о местонахождении Наумовой, просят сообщить в следственный отдел по Промышленному району Ставрополя по телефонам: 8(8652)27-02-10, 8(8652)26-37-10 или 112.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.