На Ставрополье ищут пропавшую 14-летнюю девочку

Ставропольский край

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Розыск без вести пропавшей 14-летней Ангелины Наумовой ведется в Ставропольском крае

Девочка пропала в Ставрополе днем 5 февраля. Она была одета в черную куртку и черные лосины.

Рост пропавшей — 160-165 см, телосложение среднее, волосы темно-русые. Из особых примет — шрамы на руках, сообщили в СКР по Ставропольскому краю.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении Наумовой, просят сообщить в следственный отдел по Промышленному району Ставрополя по телефонам: 8(8652)27-02-10, 8(8652)26-37-10 или 112.

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