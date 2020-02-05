Самолет Pegasus Airlines развалился при посадке в Стамбуле

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Минимум 120 человек пострадали в результате жесткой посадки пассажирского самолета Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула вечером 5 февраля

Самолет Boeing 737-800 выполнял рейс PC2193 Измир — Стамбул и приземлялся в вэропорту имени Сабихи Гекчен. После посадки судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и, как видно на кадрах с места происшествия, развалилось на части. RT пишет, что затем начался пожар.

«Погибших нет, а наши раненые пассажиры доставлены в больницу», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Всего на борту находились 177 человек — 171 пассажир и шесть членов экипажа. Россиян, по данным генконсульства РФ в Стамбуле, среди них не было, передает ТАСС

По последним данным, пострадали в результате инцидента минимум 120 человек, сообщил губернатор Стамбула Али Йерликая в эфире телеканала NTV

В качестве предварительной причины произошедшего губернатор назвал сильный ветер при заходе на посадку. 

«По предварительным данным, причиной аварии являются плохие погодные условия. Самолет с высоты 30 метров рухнул на полосу. На данный момент мы доставили 120 человек в больницы», — сказал Али Йерликая.

Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося.

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