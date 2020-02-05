Самолет Pegasus Airlines развалился при посадке в Стамбуле
Минимум 120 человек пострадали в результате жесткой посадки пассажирского самолета Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула вечером 5 февраля
Самолет Boeing 737-800 выполнял рейс PC2193 Измир — Стамбул и приземлялся в вэропорту имени Сабихи Гекчен. После посадки судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и, как видно на кадрах с места происшествия, развалилось на части. RT пишет, что затем начался пожар.
«Погибших нет, а наши раненые пассажиры доставлены в больницу», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Всего на борту находились 177 человек — 171 пассажир и шесть членов экипажа. Россиян, по данным генконсульства РФ в Стамбуле, среди них не было, передает ТАСС.
По последним данным, пострадали в результате инцидента минимум 120 человек, сообщил губернатор Стамбула Али Йерликая в эфире телеканала NTV.
В качестве предварительной причины произошедшего губернатор назвал сильный ветер при заходе на посадку.
«По предварительным данным, причиной аварии являются плохие погодные условия. Самолет с высоты 30 метров рухнул на полосу. На данный момент мы доставили 120 человек в больницы», — сказал Али Йерликая.
Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося.
Hey @Boeing Why 737's are falling like birds from the Sky? @flydubai @emirates #pegasus #Istanbul pic.twitter.com/C1a6cj1CXG— جاوید شیخ (@javaidShaikh) February 5, 2020
An airplane skids off the runway and breaks apart while landing at Istanbul's Sabiha Gokcen airport https://t.co/njrIGwC4Ap pic.twitter.com/hcmf2WiAPy— CNN Breaking News (@cnnbrk) February 5, 2020
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