Россия впервые за 9 лет вернула кредитов больше, чем выдала

Минфин РФ 5 февраля рассказал, сколько Россия выдала денег иностранным заемщикам и сколько получила обратно в 2019 году

В 2019 году Минфин предоставил иностранным правительствам и организациям в долг 215 млрд рублей, при этом в госказну вернулось 250 млрд рублей, сообщили «Известия» со ссылкой на оперативные данные Федерального казначейства по исполнению бюджета.

Издание отмечает, что выплаты по кредитам от иностранных заемщиков оказались на 35 млрд рублей больше суммы, которую Россия выдала в долг другим государствам. Последний раз такая динамика была девять лет назад: в 2010 году Россия вернула 53 млрд рублей, а выдала в долг 14 млрд.

Как добавил телеканал «360», сумма погашенных долгов в прошлом году также стала рекордной. Для сравнения, в 2018-м в бюджет России вернулось 133 млрд рублей.

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По словам замглавы Минфина Сергея Сторчака, положительная тенденция связана с тем, что наступил срок погашения долгов сразу у пяти-шести заемщиков. Так, например, досрочно выплатил кредит Кипр. Аналитик компании «Фридом Финанс» Александр Осин добавил, что, вероятно, свой долг также вернула Беларусь, которая задолжала России 7,5 млрд долларов.

Отметим, всего за девять лет Россия выдала иностранным заемщикам 1,3 трлн рублей. На данный момент в госказну из этой суммы вернулось 0,8 трлн рублей.