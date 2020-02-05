Под Краснодаром пройдет фестиваль адыгской культуры, который посвятят 75-летию Победы
В торговом центре «МЕГА Адыгея-Кубань» 22 февраля пройдет 2-й фестиваль адыгской культуры
На фестивальной площадке в ТРЦ организуют тематические «Коридоры памяти», сообщил 5 февраля порталу Юга.ру руководитель управление культуры Тахтамукайского района Рустам Ачмиз. В них разместят галерею фотографий жителей республики, участвовавших в Великой Отечественной войне и ставших Героями Советского Союза.
Кроме того, в «Коридорах памяти» включат экраны, транслирующие хронику военных лет, и песни времен войны. Так посетители торгового центра и участники фестиваля смогут ознакомиться с историей освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков, добавил Ачмиз.
Также в программу фестиваля адыгской культуры включены выставка мастеров декоративно-прикладного и золотошвейного искусства, работа фотозон, адыгского подворья с традиционными и народными играми, мастер-классы. Кроме того, на площадке пройдет концерт с выступлением творческих коллективов республики. Организаторами мероприятия выступают управление культуры Тахтамукайского района Адыгеи и «МЕГА Адыгея-Кубань».
Всего в годы Великой Отечественной войны из Адыгеи ушли на фронт более 80 тыс. человек, свыше 33 тыс. погибли. 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами Ордена Славы.
Ранее Юга.ру сообщали о том, что на Кубани проведут более десяти акций, посвященных 75-летию Победы.
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