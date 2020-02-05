Под Краснодаром пройдет фестиваль адыгской культуры, который посвятят 75-летию Победы

На фестивальной площадке в ТРЦ организуют тематические «Коридоры памяти», сообщил 5 февраля порталу Юга.ру руководитель управление культуры Тахтамукайского района Рустам Ачмиз. В них разместят галерею фотографий жителей республики, участвовавших в Великой Отечественной войне и ставших Героями Советского Союза.

Кроме того, в «Коридорах памяти» включат экраны, транслирующие хронику военных лет, и песни времен войны. Так посетители торгового центра и участники фестиваля смогут ознакомиться с историей освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков, добавил Ачмиз.

Также в программу фестиваля адыгской культуры включены выставка мастеров декоративно-прикладного и золотошвейного искусства, работа фотозон, адыгского подворья с традиционными и народными играми, мастер-классы. Кроме того, на площадке пройдет концерт с выступлением творческих коллективов республики. Организаторами мероприятия выступают управление культуры Тахтамукайского района Адыгеи и «МЕГА Адыгея-Кубань».

Всего в годы Великой Отечественной войны из Адыгеи ушли на фронт более 80 тыс. человек, свыше 33 тыс. погибли. 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами Ордена Славы.

Ранее Юга.ру сообщали о том, что на Кубани проведут более десяти акций, посвященных 75-летию Победы.