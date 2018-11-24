В Краснодарском водохранилище утонул рыбак. Спасатели ищут его друга

Краснодарский край

Распечатать

Возле краснодарского хутора Ленина 22 ноября двое парней на лодке отправились на рыбалку и не вернулись

Днем 22 ноября двое 27-летних рыбаков заплыли в водохранилище на моторной лодке. После окончания рыбалки один из парней позвонил отцу и сказал, что они возвращаются на берег. Спустя два часа молодые люди не объявились. Около 17:00  мужчина обратился за помощью спасателей.

23 ноября нашли мертвым одного из рыбаков. Он был в спасательном жилете, что может указывать на то, что он не утонул, а умер от переохлаждения.

Поисками второго пропавшего занимаются девять спасателей, из них пять водолазов, сообщили 24 ноября порталу Юга.ру в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Краснодарское водохранилище Кубань-СПАС смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Нальчике хирург зашил мужчине язык, разорванный костью из шашлыка
«Краснодар-2» потерпел разгромное поражение от «Чертаново» в последнем матче года
В Краснодарском водохранилище утонул рыбак. Спасатели ищут его друга
«Локомотив-Кубань» одолел «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
В Краснодаре перенесли две ярмарки выходного дня
На Кубани суд оштрафовал присяжную, которая из симпатии к преступнику хотела оправдать его

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале