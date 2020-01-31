На Кубани за нелегальную торговлю Свинкой Пеппой в январе оштрафовали десятки предпринимателей
Арбитражный суд Краснодарского края в январе вынес решения почти по 40 предпринимателям, которые торговали контрафактными персонажами британского мультфильма «Свинка Пеппа»
Решения касались взыскания компенсации за нарушения исключительных прав на товарный знак и изображения персонажей. Истцом выступала компания Entertainment One UK Limited.
Согласно документам суда, иски были поданы после проведения контрольных закупок в разных населенных пунктах края. Покупатели фиксировали факт продажи на камеру, видео и чеки прикреплялись к материалам дела.
Еще несколько исков Entertainment One UK Limited подала за продажу персонажей мультсериала «Герои в масках».
По ряду дел были заключены мировые соглашения — в этом случае уменьшалась сумма взыскиваемого ущерба. Всего же за январь британская компания взыскала с кубанских предпринимателей более 2 млн рублей. Еще несколько десятков подобных решений суд вынес в декабре.
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