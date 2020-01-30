У берегов Новороссийска вода в Черном море стала красной. Вот что говорят специалисты
В январе вода в Черном море у берегов Новороссийска окрасилась в красный цвет
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Вода покраснела в районе пляжа «Алексино». Видео, на котором заметно это явление, 28 января снял местный житель. Запись он отправил в редакцию «Нашей газеты. Новороссийск». Очевидец рассказал, что вода пахнет чем-то вроде фенола и красит одежду. Затем издание получило еще одну видеозапись — на ней тоже красная полоса у берега, только меньших размеров.
В Новороссийском учебном и научно-исследовательском биологическом центре журналисту портала Юга.ру объяснили, что установить причины покраснения воды без проведения исследований невозможно. По одной из версий, море приобрело такой оттенок из-за водорослей, которые зацвели в теплую погоду.
Руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юрий Ткаченко в комментарии порталу Юга.ру предположил, что покраснеть вода могла из-за антропогенного воздействия. Он также подчеркнул, что до проведения экспертизы нельзя говорить о точных причинах этого явления.
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В краевом Роспотребнадзоре порталу Юга.ру сообщили, что специалисты Центра эпидемиологии Новороссийска уже взяли пробы воды и отправили на исследование. Результаты озвучат 31 января.
Как писали Юга.ру, 22 июня специалисты Роспотребнадзора уже проверяли морскую воду у пляжа «Алексино». Тогда пробы брали, чтобы установить качество воды после прорыва канализации.
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