В Сочи в 2019 году зафиксировали более 500 случаев незаконного сброса сточных вод в море

В 2019 году на курорте специалисты обследовали 3 тыс. 534 объекта, на которых нашли 548 нарушений — незаконный сброс сточных вод в Черное море. Почти в половине случаев составлены протоколы и выписаны штрафы, сообщили в пресс-службе городской мэрии 28 января.

Кроме того, в Сочи зафиксировали 750 км бесхозных ливневых систем, при этом специалисты МУП «Водосток» продолжают находить новые. Сейчас всего 250 км ливневок находятся в муниципальной собственности, еще 350 км город готовится принять на баланс в ближайшие месяцы. По 200 км данные находятся в обработке, они будут переданы муниципалитету в ближайшее время.

В мэрии напомнили, что Сочи — первый муниципалитет в крае, где реализован и работает тариф на отведение сточных вод в ливневую канализацию. Запуск установки сушки илового осадка на Адлерских очистных сооружениях позволил значительно сэкономить бюджетные деньги. Если раньше МУП «Водоканал» платил порядка 60 млн. рублей в год за утилизацию осадка, то сейчас предприятие на этом зарабатывает. До конца мая этого года планируется аналогичную установку запустить и на Бзугинских очистных сооружениях.

Недавно очистные сооружения в Аше и Вардане также перевели в муниципальную собственность, их уже внесли в соответствующий реестр. Также сейчас ведется работа по включению в реестр и дальнейшей передаче в хозяйственное ведение «Водоканалу» канализационных объектов в микрорайоне Солоники в Лазаревском районе.

Как писали Юга.ру, на Кубани за 2018 год выявили около 8 тыс. объектов, сбрасывающих сточные воды в море.