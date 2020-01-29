В Сочи, чтобы продлить жизнь вековым деревьям, им делают томограмму и каблинг
В дендрологическом парке «Южные культуры» в Сочи старейшим деревьям, возраст которых более 100 лет, в январе сделали томограмму и провели процедуру каблинг
Состояние старейших деревьев обследовали московские специалисты — арбористы. Начали обследование с лириодендрона тюльпанового — ряды этих мощных деревьев образуют главную аллею парка.
«В парке инструментальную диагностику провели впервые с помощью резистографа и акустического томографа. Первый позволяет определить плотность древесины. Акустический томограф фиксирует скорость прохождения звука через ствол при "простукивании" дерева специальным молотком по зафиксированным датчикам», — рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.
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Другое нововведение, которое использовали в парке, это каблинг — метод, основанный на связывании ветвей вековых деревьев-великанов, которые под силой ветра, дождя или снега могут обломиться. Он помогает продлить жизнь исполинам: лириодендрону, 20-метровой сосне и другим.
Как писали Юга.ру, в Краснодар для обследования деревьев в январе доставили арботом и резистограф из Германии. С их помощью будут проводить комплексную диагностику деревьев, чтобы определить, в каком состоянии находится ствол, есть ли внутренние заболевания и может ли дерево упасть при сильном порыве ветра. Также можно спрогнозировать состояние дерева в будущем.
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