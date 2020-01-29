Фонд «Вольное Дело» приобрел оборудование для роддома в Усть-Лабинске на сумму 3,9 млн рублей
28 января фонд «Вольное Дело», основанный Олегом Дерипаской, передал родильному отделению Центральной районной больницы Усть-Лабинска оборудование для оказания экстренной медпомощи новорожденным
В оборудование входит аппарат искусственной вентиляции легких с увлажнителем дыхательной системы и медицинским компрессором. С его помощью врачи смогут оказывать экстренную медпомощь детям, родившимся с патологией. Оборудование будет использовано для оказания реанимации в родильном зале и в палатах интенсивной терапии. Аппарат искусственной вентиляции легких новорожденных Secrest Millenium поступил в роддом Усть-Лабинска впервые. Стоимость оборудования — 3,9 млн рублей.
Оборудование презентовали президент фонда «Вольное Дело — Юг» Тамара Румянцева и заместитель главврача по детству и родовспоможению Марина Нади.
Фонд «Вольное Дело» подвел итоги за 15 лет:
Фонд также приобрел для родильного отделения ЦРБ неонатальный реанимационный стол открытого типа. Он нужен для качественного оказания медпомощи и для ухода за новорожденными в родильных блоках, палатах интенсивной терапии и отделениях реанимации. До сих пор в родильном отделении ЦРБ было два таких стола, один эксплуатировался уже 25 лет, второй — 12.
Как сообщали Юга.ру, роддом Усть-Лабинской ЦРБ открылся после капремонта в ноябре 2018 года. С тех пор в нем родилось более тысячи детей. Стоимость ремонта составила 37 млн рублей, из которых 16,7 млн руб. выделил фонд «Вольное Дело». Роддом из двух отделений (патологии и родильное), рассчитан на 40 рожениц и 20 детей.
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