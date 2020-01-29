Фонд «Вольное Дело» приобрел оборудование для роддома в Усть-Лабинске на сумму 3,9 млн рублей

В оборудование входит аппарат искусственной вентиляции легких с увлажнителем дыхательной системы и медицинским компрессором. С его помощью врачи смогут оказывать экстренную медпомощь детям, родившимся с патологией. Оборудование будет использовано для оказания реанимации в родильном зале и в палатах интенсивной терапии. Аппарат искусственной вентиляции легких новорожденных Secrest Millenium поступил в роддом Усть-Лабинска впервые. Стоимость оборудования — 3,9 млн рублей.

Оборудование презентовали президент фонда «Вольное Дело — Юг» Тамара Румянцева и заместитель главврача по детству и родовспоможению Марина Нади.