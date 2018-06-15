Фонд «Вольное Дело» направил на развитие Кубани 5,2 млрд рублей

За 15 лет в крае было реализовано 150 социальных проектов

Накануне в Усть-Лабинске Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» подвел итоги работы в Краснодарском крае за 15 лет. За это время Фонд направил на реализацию более 150 проектов в сферах образования, культуры, территориального развития, защиты животных 5,2 млрд рублей.

Краснодарский край и Усть-Лабинский район являются опорной территорией для Фонда, основатель которого, известный российский промышленник Олег Дерипаска, родился в Усть-Лабинске, отметила во время своего выступления председатель совета директоров Фонда «Вольное Дело» Тамара Румянцева. «Именно здесь запускались и доводились до совершенства большинство программ и проектов, которые позже были масштабированы на всю территорию России», — сказала она.

Одно из приоритетных направлений в деятельности благотворительной организации — программы и проекты в сфере образования. На эти цели за 15 лет Фонд направил более 720 млн рублей. Одни из самых значимых проектов — АгроШкола «Кубань», в рамках которой сегодня в Усть-Лабинском районе работают 62 агрокласса, и этот проект планируется масштабировать на весь край, и «Школа нового поколения» (ШНП) — новая система обучения и совместной работы педагогов и учеников, внедренная с 2005 года во всех 32 школах района. Помимо этого, Фонд отремонтировал несколько школ и детских садов, направил на поддержку учителей более 350 грантов на общую сумму более 4,8 млн рублей, реконструировал Центр детского отдыха «Тополек», который стал круглогодичным.

Научный руководитель образовательных программ Фонда Елена Аксенова рассказала, что с 2018 года программы «Робототехника», JuniorSkills («ЮниорПрофи») и ШНП трансформированы в единую программу «Профессионалы будущего», которая поможет с самых ранних лет выбирать профессию. «Это уникальная программа, аналогов которой сегодня в России нет, — сказала она. — Результаты программ, входящих в нее, впечатляют — тысячи молодых людей с их помощью нашли свое место в жизни».

В настоящее время Фонд реализует еще один масштабный проект в сфере образования — на площади в 4 га строится Усть-Лабинский лицей, который сможет принимать 475 учеников. Уникальный образовательный проект даст возможность получить классическое образование одаренным детям из разных уголков России. Лицей планирует начать свою работу в 2019/2020 учебном году.

Одна из значимых программ в области культуры — поддержка Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии (ИА) РАН, которую «Вольное Дело» оказывает с 2004 года. Также на Кубани за 15 лет при поддержке Фонда были капитально отремонтированы пять домов культуры, пять библиотек, проведена реставрация и благоустройство Усть-Лабинской (Александровской) крепости, девять раз состоялась акция «Молодой МХАТ — Кубани», 12 лет подряд проводился народный кинофестиваль «Земля отцов — моя земля!».

В 2014 году Олег Дерипаска был удостоен звания лауреата премии Министерства культуры РФ «Меценат Года культуры» за заслуги в области сохранения и развития историко-культурного наследия Кубани. В 2016 году, отметили в пресс-службе Фонда, его основатель Олег Дерипаска был удостоен государственной награды — знака отличия «За благодеяние». Как было отмечено в Указе Президента России, знак вручен «за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность».