Женщина и ребенок погибли в ДТП с фурой под Краснодаром
Два человека стали жертвами ДТП на выезде из Краснодара 28 января
Авария произошла около 18:00 на Елизаветинском шоссе. Там столкнулись автоцистерна Scania и легковой автомобиль Chery. После столкновения грузовик снес дорожное ограждение и вылетел в кювет. По словам очевидцев, из-за сильного удара легковушку смяло под колесами грузовика.
На месте ДТП погибли женщина, которая была за рулем легковой иномарки, и ребенок. Водитель фуры не пострадал, сообщили в краевом управлении ГИБДД.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 27 января произошло ДТП, после которого иномарка с младенцем перевернулась на крышу.
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