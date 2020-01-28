Женщина и ребенок погибли в ДТП с фурой под Краснодаром

Два человека стали жертвами ДТП на выезде из Краснодара 28 января

Авария произошла около 18:00 на Елизаветинском шоссе. Там столкнулись автоцистерна Scania и легковой автомобиль Chery. После столкновения грузовик снес дорожное ограждение и вылетел в кювет. По словам очевидцев, из-за сильного удара легковушку смяло под колесами грузовика.

На месте ДТП погибли женщина, которая была за рулем легковой иномарки, и ребенок. Водитель фуры не пострадал, сообщили в краевом управлении ГИБДД.

Обстоятельства происшествия выясняются.