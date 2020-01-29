В Ростове начали проверку информации об избиении девочки в школе

Полиция Ростовской области проверит информацию о нападении на пятиклассницу в ростовской школе №75, распространившуюся в соцсетях 27 января

27 января в паблике «Ростов Главный» «Вконтакте» появилась информация о том, что накануне на аллее перед школой №75 на девочку напали старшеклассники. Ребенку стало плохо, после чего ее увезли на скорой, отметили в посте.

ТАСС 28 января сообщил о том, что администрация школы опровергла информацию об инциденте. Между тем, в МВД России по Ростовской области начали проверку.

«По данному факту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних полиции проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося», — сообщили в полиции.

Как писали Юга.ру, в декабре 2018 года ученики школы в Новошахтинске избили одноклассника из-за небрендовой одежды. А в октябре 2019 года в Сочи на уроке физкультуры школьника избили за критику аниме.