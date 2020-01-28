На Дону нашли мертвыми депутата Заксобрания и его жену
Депутат Заксобрания Ростовской области Андрей Алабушев и его супруга Ольга найдены мертвыми 28 ноября
«Трагически погибли Андрей Васильевич Алабушев, депутат Законодательного собрания VI созыва, член фракции "Единая Россия", директор ФГБУ "Аграрный научный центр "Донской" и его супруга Ольга Ивановна Алабушева», — говорится в сообщении на сайте донской думы.
Тела супругов с признаками насильственной смерти обнаружили в их доме в Зернограде. По предварительным данным СКР по Ростовской области, на их телах обнаружены рубленые раны.
Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство). Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили в пресс-службе ведомства.
Источник «Интерфакса» рассказал, что основной версией следствие считает ограбление.
Андрей Алабушев — депутат Заксобрания региона, член комитетов по образованию, науке, культуре и информационной политике и по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. Кроме того, он является директором государственного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им И. Г. Калиниченко». Ему было 64 года.
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