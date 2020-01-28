На Дону нашли мертвыми депутата Заксобрания и его жену

Тела супругов с признаками насильственной смерти обнаружили в их доме в Зернограде. По предварительным данным СКР по Ростовской области, на их телах обнаружены рубленые раны.

Андрей Алабушев — депутат Заксобрания региона, член комитетов по образованию, науке, культуре и информационной политике и по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. Кроме того, он является директором государственного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур им И. Г. Калиниченко». Ему было 64 года.